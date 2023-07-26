Игорь Ли об итогах конкурса «Новый центр Калининграда»: убедительного решения не найдено

Игорь Ли об итогах конкурса «Новый центр Калининграда»: убедительного решения не найдено
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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По итогам конкурса на развитие территории у Дома Советов в Калининграде не удалось найти однозначного и убедительного решения. Об этом заявил председатель областного отделения Союза архитекторов России Игорь Ли в эфире радиостанции «Балтик Плюс» в среду, 26 июля.

По его словам, в проектном решении должна быть представлена альтернатива таким знаковым объектам, как Королевский замок и Дом Советов. «Иначе говоря, проектное решение должно что-то дать взамен этих уже, будем считать, утраченных объектов. Какой-то такой современный и на долгое время еще вперед образ Центральной площади города Калининграда. Вот пока, к сожалению, представленные проектные решения такого убедительного решения не дали», — отметил Ли.

Он добавил, что «в идеале хотелось бы иметь уже ясную картину о дальнейших шагах по проектированию и застройке» у Дома Советов. «Однозначного, убедительного решения, к сожалению, пока не найдено», — сказал глава калининградского отделения Союза архитекторов России.

Накануне жюри подвело итоги объявленного зимой конкурса на концепцию развития территории у Дома Советов «Новый центр Калининграда». Архитекторы не смогли определить победителя. Второе место поделили между собой питерское архитектурное бюро «Хвоя» и калининградская компания «Архпроект Групп», возглавляемая бывшим главным архитектором региона Александром Башиным. Третье место занял консорциум, состоящий из двух организаций: ООО «Андрей Клепанов. Архитектура Строительство-Дизайн» из Тулы и венская архитектурная мастерская Peter Ebner and friends ZtGmbH.

Всего на конкурс было представлено 23 работы. Решение отказаться от присуждения первого места принял председатель конкурсной комиссии, вице-президент Союза московских архитекторов, председатель Совета по градостроительству СА России Евгений Гурвич. Его поддержали большинством голосов.

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