В аэропорту «Храброво» планируют вернуть прямые рейсы в Ульяновск

В калининградский аэропорт «Храброво» в ближайшее время будут запущены прямые рейсы из Ульяновска. Об этом рассказал гендиректор аэропорта «Храброво» Александр Корытный в интервью для ГТРК «Калининград».



«У нас открываются и новые направления, с которыми туристы и жители Калининградской области раньше не сталкивались. Мы полетели в Иваново, Петрозаводск, Оренбург. На днях анонсируем открытие рейса из Ульяновска», — поделился планами Корытный.