Алиханов пообещал продолжить субсидировать Балтийску тариф на отопление в этом году

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пообещал Балтийску в этом сезоне снова субсидировать тариф на отопление из регионального бюджета. Об этом глава региона написал на своей официальной странице «ВКонтакте».
«Сегодня работаю в Балтийске. С утра уже осмотрел ход капитального ремонта газопровода в город, который очень ждут жители. Работы идут, ждём их завершения в этом году. Несмотря на это как и в прошлом году планируем субсидировать тариф на газ (в пресс-службе регионального правительства уточнили, что речь идет о тарифе на отопление — прим. „Нового Калининграда“) для жителей Балтийска», — написал Алиханов.
В 2022 году региональные власти уже выделяли Балтийску субсидии, чтобы снизить стоимость тарифа на отопление для жителей городского округа.
Весной 2021 года активисты в Балтийске начали собирать подписи за отставку администрации муниципалитета. Протестное движение началось после получения местными жителями квитанций за центральное отопление. В муниципалитете один из самых высоких тарифов за тепло в регионе, он доходит до суммы свыше 5 тыс. рублей за гигакалорию (для сравнения: жители областного центра платят 2,4 тыс. рублей за гигакалорию).Для того чтобы в Балтийске появились более экологичные и экономичные газовые котельные, надо достроить газопровод, который начали прокладывать еще в 2012 году. Когда к 2017 году газопровод все еще не был построен, власти региона расторгли контракт с подрядчиком. Позже выяснилось, что проект требует корректировки. В феврале 2021 года в областном правительстве сообщили, что проект газопровода в Балтийск скорректирован и проходит государственную экспертизу. Согласно постановлению, подписанному губернатором Антоном Алихановым, работы по прокладке газопровода должны быть завершены в 2022 году.