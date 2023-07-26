Алиханов пообещал продолжить субсидировать Балтийску тариф на отопление в этом году

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пообещал Балтийску в этом сезоне снова субсидировать тариф на отопление из регионального бюджета. Об этом глава региона написал на своей официальной странице «ВКонтакте».

«Сегодня работаю в Балтийске. С утра уже осмотрел ход капитального ремонта газопровода в город, который очень ждут жители. Работы идут, ждём их завершения в этом году. Несмотря на это как и в прошлом году планируем субсидировать тариф на газ (в пресс-службе регионального правительства уточнили, что речь идет о тарифе на отопление — прим. „Нового Калининграда“) для жителей Балтийска», — написал Алиханов.

В 2022 году региональные власти уже выделяли Балтийску субсидии, чтобы снизить стоимость тарифа на отопление для жителей городского округа.

Весной 2021 года активисты в Балтийске начали собирать подписи за отставку администрации муниципалитета. Протестное движение началось после получения местными жителями квитанций за центральное отопление. В муниципалитете один из самых высоких тарифов за тепло в регионе, он доходит до суммы свыше 5 тыс. рублей за гигакалорию (для сравнения: жители областного центра платят 2,4 тыс. рублей за гигакалорию).

Для того чтобы в Балтийске появились более экологичные и экономичные газовые котельные, надо достроить газопровод, который начали прокладывать еще в 2012 году. Когда к 2017 году газопровод все еще не был построен, власти региона расторгли контракт с подрядчиком. Позже выяснилось, что проект требует корректировки. В феврале 2021 года в областном правительстве сообщили, что проект газопровода в Балтийск скорректирован и проходит государственную экспертизу. Согласно постановлению, подписанному губернатором Антоном Алихановым, работы по прокладке газопровода должны быть завершены в 2022 году.

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