Алиханов пообещал продолжить субсидировать Балтийску тариф на отопление в этом году

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пообещал Балтийску в этом сезоне снова субсидировать тариф на отопление из регионального бюджета. Об этом глава региона написал на своей официальной странице «ВКонтакте».



«Сегодня работаю в Балтийске. С утра уже осмотрел ход капитального ремонта газопровода в город, который очень ждут жители. Работы идут, ждём их завершения в этом году. Несмотря на это как и в прошлом году планируем субсидировать тариф на газ (в пресс-службе регионального правительства уточнили, что речь идет о тарифе на отопление — прим. „Нового Калининграда“) для жителей Балтийска», — написал Алиханов.

В 2022 году региональные власти уже выделяли Балтийску субсидии, чтобы снизить стоимость тарифа на отопление для жителей городского округа.

Весной 2021 года активисты в Балтийске начали собирать подписи за отставку администрации муниципалитета. Протестное движение началось после получения местными жителями квитанций за центральное отопление. В муниципалитете один из самых высоких тарифов за тепло в регионе, он доходит до суммы свыше 5 тыс. рублей за гигакалорию (для сравнения: жители областного центра платят 2,4 тыс. рублей за гигакалорию).