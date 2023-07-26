«Такого не было даже в период Чемпионата мира»: Корытный рассказал о небывалом количестве рейсов

Все новости по теме: Аэропорт «Храброво»
«Такого не было даже в период Чемпионата мира»: Корытный рассказал о небывалом количестве рейсов

В калининградском аэропорту «Храброво» побит суточный рекорд пассажиропотока. За 24 часа через аэропорт прошли почти 20 тысяч человек. Об этом сообщил гендиректор аэропорта «Храброво» Александр Корытный в интервью ГТРК «Калининград».

«От 53 до 65 ежедневно взлетно-посадочных операций, в Москву мы летаем 30 раз в день, в Санкт- Петербург 18 раз в день различными авиакомпаниями, большинство на Москву. Приоритет, конечно, у „Аэрофлота“ — порядка 13 рейсов в день. И порядка 8 рейсов в день у авиакомпании „Россия“ на анкт-петербургском направлении. И кроме этого, у нас по-прежнему есть еще 16 региональных направлений с различной интенсивностью и частотой из регионов. У нас даже некоторые направления типа Череповец или Екатеринбург уже по несколько рейсов в день», — сказал Корытный.

При этом, заявил он, аэропорт готов к дальнейшему росту пассажиропотока. «У нас запас прочности еще достаточно большой, мы готовы подтверждать и дополнительные рейсы и увеличивать их в пиковой нагрузке. Поэтому со своей стороны можем авиакомпаниям гарантировать немедленное подтверждение запрашиваемых всех временных моментов, удобных для них. От авиакомпаний ждем дополнительных рейсов», — отметил он.

В 2021 году пассажиропоток аэропорта «Храброво» составил 3 910 846 человек, в 2022 году — 3 742 387 человек. За первые шесть месяцев 2023 года пассажиропоток аэропорта «Храброво» вырос на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 1 810 756 человек.

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