«Такого не было даже в период Чемпионата мира»: Корытный рассказал о небывалом количестве рейсов

В калининградском аэропорту «Храброво» побит суточный рекорд пассажиропотока. За 24 часа через аэропорт прошли почти 20 тысяч человек. Об этом сообщил гендиректор аэропорта «Храброво» Александр Корытный в интервью ГТРК «Калининград».

«От 53 до 65 ежедневно взлетно-посадочных операций, в Москву мы летаем 30 раз в день, в Санкт- Петербург 18 раз в день различными авиакомпаниями, большинство на Москву. Приоритет, конечно, у „Аэрофлота“ — порядка 13 рейсов в день. И порядка 8 рейсов в день у авиакомпании „Россия“ на анкт-петербургском направлении. И кроме этого, у нас по-прежнему есть еще 16 региональных направлений с различной интенсивностью и частотой из регионов. У нас даже некоторые направления типа Череповец или Екатеринбург уже по несколько рейсов в день», — сказал Корытный.

При этом, заявил он, аэропорт готов к дальнейшему росту пассажиропотока. «У нас запас прочности еще достаточно большой, мы готовы подтверждать и дополнительные рейсы и увеличивать их в пиковой нагрузке. Поэтому со своей стороны можем авиакомпаниям гарантировать немедленное подтверждение запрашиваемых всех временных моментов, удобных для них. От авиакомпаний ждем дополнительных рейсов», — отметил он.