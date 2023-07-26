«Звуковое насилие»: власти Зеленоградска не могут справиться с уличными музыкантами

Среди жителей и гостей города Зеленоградска растет недовольство шумными и непрофессиональными выступлениями уличных исполнителей. Городские власти пока решить проблему не могут. Вопрос обсуждался в местной администрации, сообщает газета «Волна».

Как отмечает издание, уличные музыканты не получают разрешений, часто выступают в местах, не предназначенных для этого. Сотрудники администрации периодически проводят рейды совместно с полицейскими. «При этом у властей нет рычагов административного воздействия на „музыкантов“, которые „не блещут талантами“ и фактически занимаются звуковым насилием в отношении жителей города и отдыхающих», — пишет «Волна». Чиновники намерены обратиться к опыту «крупных мегаполисов, в которых таких музыкантов привлекают к ответственности органы правопорядка».

Ранее власти планировали оборудовать специальные места для выступления музыкантов на Курортном проспекте в Зеленоградске. Предполагалось, что это будут крытые стационарные точки с доступом к электричеству.