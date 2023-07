Умерла певица Шинейд О’Коннор. Ей было 56 лет

Ирландская певица и композитор Шинейд О’Коннор умерла на 57-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Irish Times. Причины смерти не уточняются.

В 1990 году исполнительница получила премию Grammy за альбом I Do Not Want What I Haven’t Got, а её песня Nothing Compares 2 U в том же году стала лучшей песней по версии Billboard Music Awards. Всего певица выпустила десять студийных альбомов.

В январе 2022 года стало известно, что 17-летний сын певицы Шинейд ОʼКоннор покончил с собой. У неё осталось еще трое детей.