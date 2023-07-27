Замглавы Калининграда рассказал о новых автобусах, которые приобретает мэрия (фото)

Замглавы Калининграда рассказал о новых автобусах, которые приобретает мэрия (фото)
Фото: nefaz.ru
Все новости по теме: Транспортные проблемы

Мэрии Калининграда одобрили инфраструктурный кредит на сумму 400 млн рублей под 3% на приобретение 25 новых автобусов. О том, что это будут за автобусы, в четверг, 27 июля, рассказал глава транспортного комитета мэрии Николай Уханов.

«Мы рассчитываем, что в течение двух недель до нас доведут деньги, — сообщил Уханов. — До конца февраля мы должны получить 25 новых автобусов большого класса. Вообще в России три производителя, и у нас не такой большой выбор. По техническим характеристикам они примерно все одинаковые. На сегодняшний день мы склоняемся к автобусам марки „НЕФАЗ“, это Казань».

Уханов отметил, что на этот раз отказались от закупки минских автобусов из-за условий предоставления инфраструктурного кредита.

«Это дизельные автобусы, газовые не стали брать, так как у нас практически нет инфраструктуры газовых заправок. Автобусы придут в „ГорТранс“, и мы будем с их учетом торговать новую маршрутную сеть. Они с кондиционерами, низкопольные, характеристики с минскими абсолютно одинаковые», — добавил чиновник.

Напомним, что льготный кредит на покупку новых автобусов одобрило Правительство РФ Калининградской области и еще 44 регионам.

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