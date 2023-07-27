Замглавы Калининграда — о вытеснении маршруток: «Не хотим разом ставить крест»

Новые автобусы, которые приобретает мэрия Калининграда, пойдут как на замену старых автобусов, а также на усиление некоторых маршрутов (в том числе новых). По словам главы транспортного комитета мэрии Николая Уханова, автобусы также постепенно начнут вытеснять маршрутки.



«Мы планируем, что эти автобусы зайдут на маршруты, — рассказал Уханов. — Один из таких маршрутов — 33-й, до онкоцентра. Скоро у нас открывается онкоцентр, и туда нужно запустить автобусы большого класса. У нас на сегодняшний день с Сельмы ходит 75-я маршрутка (ходит от СК „Янтарный“ до кардиоцентра — прим. „Нового Калининграда“). Она уже сейчас не удовлетворяет спрос. Есть обращения жителей, которые ей пользуются. При открытии онкоцентра трафик там увеличится раза в четыре. Новый маршрут откроется ориентировочно с 1 сентября».

Кроме того, как уверил Уханов, в Калининграде будут продлены еще несколько маршрутов (в том числе на остров Октябрьский), а на некоторых будет увеличено количество подвижного состава. Речь идет о продлении 11-го и изменении схемы 36-го маршрута.

«В связи с изменением 36-го маршрута у нас будет немножко побольше нагрузка на Второй эстакаде. А маршрутки мы постепенно меняем, мы не хотим разом ставить крест. У нас большой объем перевозок (наверное, треть) — это автобусы малого класса. И разом их не убрать. Это связано и с узкими улицами. Но постепенно мы будем убирать», — добавил чиновник.

Напомним, что мэрии Калининграда одобрили инфраструктурный кредит на сумму 400 млн рублей под 3% на приобретение 25 новых автобусов. Планируется, что автобусы будут закуплены в Казани.