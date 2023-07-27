Горвласти — о подаренных Москвой «ЛиАЗах»: «Это ошибка, которую надо исправлять»

Власти Калининграда решили, что делать с подаренными Москвой б/у-шными «ЛиАЗами». Как сообщил журналистам в четверг, 27 июля, глава транспортного комитета мэрии Николай Уханов, — автобусы можно использовать только как доноры запчастей.
«„ЛиАЗы“ находятся в технически неудовлетворительном состоянии, — заявил Уханов. — Скорее всего, это была ошибка просто, которую надо исправлять. Мы не собираемся просто так бездумно в металлолом отправлять технику. Эта техника пойдет на запчасти».
Уханов отметил, что у «КалининградГорТранса» есть автобусы, которым подойдут запчасти б/у-шных «ЛиАЗов».
Напомним, что летом 2020 года Москва передала правительству Калининградской области 20 автобусов «ЛиАЗ» 2011 года выпуска. Их доставка в Калининград обошлась городскому бюджету в 2 млн рублей.В феврале 2021-го власти Калининграда обещали, что автобусы выйдут на линию в ближайшее время. Бывший глава комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин говорил, что автобусы перегоняли в Калининград «своим ходом» (за исключением отрезка, когда их везли на пароме из Санкт-Петербурга в Балтийск). С тех пор горвласти неоднократно заявляли, что не знают, как использовать «подарок». Однако в сентябре прошлого года директор «Калининград-ГорТранса» Владимир Фомин заявил, что б/у-шные «ЛиАЗы» находятся на хранении и использовать их не планируется.