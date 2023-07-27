Елена Дятлова: «Сейчас нет проблем с брошенными транспортными средствами»

Елена Дятлова: «Сейчас нет проблем с брошенными транспортными средствами»
Фото из реестра брошенных транспортных средства мэрии Калининграда
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В Калининграде, по мнению городских чиновников, удалось решить проблему брошенных автомобилей. К такому выводу пришла глава администрации города Елена Дятлова, которая рассказала журналистам, как ее подчиненные ускорили работу по эвакуации «ничейных» авто.

«Вы обратили внимание, что есть реестр и прикреплена фотография каждой машины? — поинтересовалась Дятлова у представителей прессы. — Что сейчас нет проблем с брошенными транспортными средствами. Это же здорово».

Чиновница пояснила, что комитет муниципального контроля принимает заявки на эвакуацию брошенных автомобилей по телефону 923655, после чего фото и координаты таких машин попадают в специальный реестр на сайте мэрии.

«Комиссия собирается раз в месяц, присутствуют сотрудники ГИБДД. Проверяется, что не соответствует признакам брошенности, после чего авто вывозятся на специальную парковку на улице Яналова. Мой призыв следующий: сообщайте активнее о таких транспортных средствах, и мы будем дальше отрабатывать. Мы сильно продвинулись в этом вопросе», — добавила глава.

Отметим, что сейчас в реестре 41 брошенный автомобиль, выявленный после 1 января этого года, а также 43 машины, обнаруженные до конца декабря прошлого года.

Напомним, что горвласти в этом году готовы потратить на утилизацию брошенных транспортных средств 232 500 рублей. В январе этого года Елена Дятлова заявляла, что с городских улиц будут удалять в том числе автомобили, которые используются в качестве рекламы.

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