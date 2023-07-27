Подрядчик перенес дату открытия технического движения по мосту на Суворова (фото)

Дату открытия технического движения по мосту на Суворова сдвинули на неделю. Об этом представитель подрядчика сообщил главе администрации Калининграда Елене Дятловой во время ее рабочего выезда в четверг, 27 июля.



«25 августа по нижним слоям мы откроем движение, а дальше будем работать по одной полосе», — сообщил подрядчик.

Он продолжил, что далее укладка верхних слоев асфальта будет производиться постепенно, по одной полосе.

В районе перекрестка с улицей Железнодорожной, как сообщили в мэрии, будет построено четыре полосы движения с организацией реверсивного движения на путепроводе по аналогии с улицей Киевской.

«Утром реверс в две полосы будет работать в сторону центра города, а вечером — в сторону Московского района», — пояснил руководитель МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» Дмитрий Майоров.

Глава транспортного комитета мэрии Калининграда Николай Уханов отметил, что пропускная способность моста после сдачи объекта, по оценке экспертов, увеличится примерно на 40%.