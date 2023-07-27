Подрядчик перенес дату открытия технического движения по мосту на Суворова (фото)

Подрядчик перенес дату открытия технического движения по мосту на Суворова (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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Дату открытия технического движения по мосту на Суворова сдвинули на неделю. Об этом представитель подрядчика сообщил главе администрации Калининграда Елене Дятловой во время ее рабочего выезда в четверг, 27 июля.

«25 августа по нижним слоям мы откроем движение, а дальше будем работать по одной полосе», — сообщил подрядчик.

Он продолжил, что далее укладка верхних слоев асфальта будет производиться постепенно, по одной полосе.

В районе перекрестка с улицей Железнодорожной, как сообщили в мэрии, будет построено четыре полосы движения с организацией реверсивного движения на путепроводе по аналогии с улицей Киевской.

«Утром реверс в две полосы будет работать в сторону центра города, а вечером — в сторону Московского района», — пояснил руководитель МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» Дмитрий Майоров.

Глава транспортного комитета мэрии Калининграда Николай Уханов отметил, что пропускная способность моста после сдачи объекта, по оценке экспертов, увеличится примерно на 40%.

Напомним, что окончание работ намечено 28 апреля 2024 года. Техническое движение по мосту ранее собирались открыть к 1 сентября.

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