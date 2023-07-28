Отремонтированному парому «Балтийск» требуется дополнительный ремонт за 263 млн рублей

Парому «Балтийск» требуется дополнительный ремонт за 263,3 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит отремонтировать главный двигатель, валогенератор, воздушные компрессоры, электродвигатели, насосы и др. Работы необходимо выполнить до 28 февраля 2024 года. Судно будет находиться в морском порту Усть-Луги.

12 июля паром «Балтийск» вернули на калининградскую линию после ремонта. Судно, оператором которого была компания «Оборонлогистика», перешло под управление Росморпорта. Паром планируется задействовать для морской перевозки железнодорожных вагонов с грузами.