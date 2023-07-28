Объявлен сбор средств для 15-летнего калининградца с тяжелой формой сколиоза

Объявлен сбор средств для 15-летнего калининградца с тяжелой формой сколиоза
Леонард Капитонов. Фото предоставлено фондом «Берег надежды»
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Благотворительный фонд «Берег надежды» объявил сбор средств для 15-летнего Леонарда Капитонова, страдающего серьезной формой сколиоза.

Леонарду 15 лет, он растёт в многодетной семье — у него есть старшая сестра и младший брат. Подросток увлекается компьютерами и мечтает связать свою жизнь с IT-профессией. В этом году закончил 9 класс и хочет поступить в колледж, чтобы получать специальность.

«Летом 2023 года мы узнали о том, что у Лео очень стремительно развивается сколиоз. Врачи ставят 3 степень. Теперь уже визуально заметны серьёзные изменения», — рассказала мама мальчика Ольга.

На сегодня практически безальтернативная возможность исправить положение позвоночника (если не считать операции) врачи называют корсет Шено. Его стоимость 55 000 рублей. У многодетной малообеспеченной семьи нет возможности найти такую сумму, а тянуть время нельзя, начать изготовление корсета нужно уже сегодня.

Принять участие в сборе средств для Леонарда можно здесь.

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