Объявлен сбор средств для 15-летнего калининградца с тяжелой формой сколиоза

Благотворительный фонд «Берег надежды» объявил сбор средств для 15-летнего Леонарда Капитонова, страдающего серьезной формой сколиоза.

Леонарду 15 лет, он растёт в многодетной семье — у него есть старшая сестра и младший брат. Подросток увлекается компьютерами и мечтает связать свою жизнь с IT-профессией. В этом году закончил 9 класс и хочет поступить в колледж, чтобы получать специальность.

«Летом 2023 года мы узнали о том, что у Лео очень стремительно развивается сколиоз. Врачи ставят 3 степень. Теперь уже визуально заметны серьёзные изменения», — рассказала мама мальчика Ольга.

На сегодня практически безальтернативная возможность исправить положение позвоночника (если не считать операции) врачи называют корсет Шено. Его стоимость 55 000 рублей. У многодетной малообеспеченной семьи нет возможности найти такую сумму, а тянуть время нельзя, начать изготовление корсета нужно уже сегодня.

Принять участие в сборе средств для Леонарда можно здесь.