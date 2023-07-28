«Самая рисковая»: власти озадачились отставанием от графика строительства школы-интерната в Калининграде

Региональные власти опасаются, что новый корпус школы-интерната на ул. Крылова в Калининграде не будет построен в положенный срок. Этот вопрос чиновники обсудили на оперативном совещании областного правительства в пятницу, 28 июля.



По словам министра строительства региона Сергея Черномаза, контракт с подрядчиком был заключен в марте 2022 года, срок сдачи объекта — декабрь 2023, а документальный ввод в эксплуатацию — апрель 2024. Он подчеркнул, что на данный момент фактическая готовность объекта — всего 24%.

«Объект вызывает риски и опасения. Опять же-таки: квалификация, обеспечение, строительные ресурсы, ну и качественный состав подрядчика пока не позволяют сказать о том, что этот объект будет до конца года действительно в полной стопроцентной строительной готовности», — отметил Черномаз.

В свою очередь губернатор Антон Алиханов заявил, что ситуация со строительством корпуса школы-интерната его «очень беспокоит»: «То есть она [школа-интернат], я так понимаю, у нас самая рисковая. Надо ей заниматься как-то отдельно», — подчеркнул глава региона.

Строительство корпуса школы-интерната в переулке Крылова, 4, было запланировано в феврале 2019 года. Тогда на постройку выделили 516 млн рублей. В конце 2019 года эту сумму увеличили до 582 млн рублей, а потом — до 810 млн. В начале 2022 года прошли торги на возведение корпуса за 547 млн рублей. В конце марта того же года был заключен контракт с ООО «Акстрой» на строительство объекта. Работы изначально планировалось завершить до конца ноября 2023 года, при этом ввести объект в эксплуатацию — не позднее 1 марта 2024 года.