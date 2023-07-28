«Жаркой погоды ждать не стоит»: температурная аномалия переходит с июля на август

Начало августа не будет теплым. К таким выводам пришли эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области», изучив данные метеорологической модели GFS.



«Сохранение над центральной и северной частью континента западного переноса воздушных масс с преобладанием северной умеренной воздушной массы будет способствовать преобладанию сравнительно прохладной погоды с привычными для циклонической циркуляции периодическими осадками, — отмечают эксперты. — Таким образом, жаркой погоды как минимум в первой декаде августа в нашем регионе ждать не стоит».