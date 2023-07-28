«Жаркой погоды ждать не стоит»: температурная аномалия переходит с июля на август

«Жаркой погоды ждать не стоит»: температурная аномалия переходит с июля на август
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Начало августа не будет теплым. К таким выводам пришли эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области», изучив данные метеорологической модели GFS.

«Сохранение над центральной и северной частью континента западного переноса воздушных масс с преобладанием северной умеренной воздушной массы будет способствовать преобладанию сравнительно прохладной погоды с привычными для циклонической циркуляции периодическими осадками, — отмечают эксперты. — Таким образом, жаркой погоды как минимум в первой декаде августа в нашем регионе ждать не стоит».

Отметим, что о приходе «отрицательной температурной аномалии» синоптики предупредили еще 20 июля. Новую температурную аномалию администрация паблика назвала средней. По данным экспертов, она продержится не менее семи дней.

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