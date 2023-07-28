«До 9 рейсов в день»: авиакомпания «Россия» усилила направление «Калининград-СПб»

Авиакомпания «Россия» усиливает направление «Калининград-Санкт-Петербург». В день на нем, как сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво», будет совершаться до девяти рейсов.



«С 28 июля авиакомпания начала выполнять дополнительный ежедневный рейс в Санкт-Петербург („Пулково“), — уточняет пресс-служба. — Ранее перевозчик дополнил расписание еще двумя новыми рейсами по маршруту».

Сообщается, что вылет нового рейса SU/FV6337 из Санкт-Петербурга будет в 18:05 (прилет в Калининград в 19:00), а обратный рейс (SU/FV6338) — в 19:50 (прилет в «Пулково» в 22:50). В обоих случаях указано местное время.

«Всего в пиковый сезон в Санкт-Петербург из Калининграда выполняется 18 рейсов в день, — добавляет пресс-служба „Храброво“. — На данном направлении рейсы также выполняют авиакомпании „Победа“, „Уральские авиалинии“, „Smartavia“».