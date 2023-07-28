Правительство РФ утвердило возможность постановки на воинский учет без явки в военкомат

В России постановка или снятие с воинского учета может осуществляться без личной явки гражданина в военкомат. Соотсветствующий порядок формирования и направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета утвердило в пятницу, 28 июля, Правительство РФ.



Как сообщает «Коммерсант», об изменениях, подготовленных Министерством обороны России, информагентствам сообщили в пресс-службе кабмина.

«Они предусматривают использование военкоматами информационных ресурсов для ведения электронных личных дел призывников, а также определяют новый порядок направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета», — цитирует издание сообщение пресс-службы правительства.

С этого дня правилами предусмотрены три способа направления повесток:

вручение лично, бумажный вариант;

заказное письмо, бумажный вариант;

направление повестки в электронной форме.

Повестки будут размещаться в электронном реестре повесток — в личных кабинетах граждан на этом ресурсе.

«Граждане смогут вносить изменения в сведения о себе, размещенные в реестре. Для этого потребуется направить обращение в военкомат через портал госуслуг или придя туда лично», — говорится также в сообщении.

Напомним, что в пятницу, 28 июля, Совет Федерации также поддержал закон, устанавливающий возраст призыва граждан на воинскую службу в пределах от 18 до 30 лет.