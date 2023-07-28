Правительство РФ утвердило возможность постановки на воинский учет без явки в военкомат

Правительство РФ утвердило возможность постановки на воинский учет без явки в военкомат
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Вооруженные силы

В России постановка или снятие с воинского учета может осуществляться без личной явки гражданина в военкомат. Соотсветствующий порядок формирования и направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета утвердило в пятницу, 28 июля, Правительство РФ.

Как сообщает «Коммерсант», об изменениях, подготовленных Министерством обороны России, информагентствам сообщили в пресс-службе кабмина.

«Они предусматривают использование военкоматами информационных ресурсов для ведения электронных личных дел призывников, а также определяют новый порядок направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета», — цитирует издание сообщение пресс-службы правительства.

С этого дня правилами предусмотрены три способа направления повесток:

  • вручение лично, бумажный вариант;

  • заказное письмо, бумажный вариант;

  • направление повестки в электронной форме.

Повестки будут размещаться в электронном реестре повесток — в личных кабинетах граждан на этом ресурсе.

«Граждане смогут вносить изменения в сведения о себе, размещенные в реестре. Для этого потребуется направить обращение в военкомат через портал госуслуг или придя туда лично», — говорится также в сообщении.

Напомним, что в пятницу, 28 июля, Совет Федерации также поддержал закон, устанавливающий возраст призыва граждан на воинскую службу в пределах от 18 до 30 лет.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter