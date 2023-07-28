Совет Федерации одобрил повышение верхней границы призывного возраста до 30 лет

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В пятницу, 28 июля, Совет Федерации поддержал закон, устанавливающий возраст призыва граждан на воинскую службу в пределах от 18 до 30 лет. Об этом сообщает «Интерфакс».

За принятие документа проголосовали 159 сенаторов, один воздержался.

Напомним, в первом чтении закона предполагался переход от действующих сегодня пределов 18-27 лет к возрастным границам от 21 до 30 лет. Причем это повышение планки должно было происходить поэтапно. Однако во втором чтении в документ внесли поправку, сохранив нижнюю границу призывного возраста на уровне 18 лет при одновременном повышении верхней планки до 30 лет. При этом поэтапность больше не предполагается.

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