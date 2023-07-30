Строителям порта в Пионерском выставили очередную претензию из-за нарушений

Подрядчику порта в Пионерском выставлена очередная претензия — на 100 тыс. рублей. Информация размещена на портале госзакупок.



Причина штрафа — ненадлежащее исполнение обязательств по контракту.

Всего с начала работ заказчик — федеральное учреждение «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры» — выставило претензий на 1 млн 700 рублей, суды вынесли решения на 350 тыс. рублей.

При этом в мае порт подорожал на 1,6 млрд рублей — до 8,5 млрд. Подрядчику выплачен аванс в 5,5 млрд рублей — однако стоимость исполненных работ сейчас составляет 341 млн рублей.

Изначально контракт был заключен на 5,6 млрд рублей. В сентябре прошлого года стоимость работ выросла впервые — на 1,3 млрд рублей. Таким образом, менее чем за год порт подорожал почти на 3 млрд рублей.

В марте этого года сроки завершения строительства глубоководного порта в Пионерском в очередной раз перенесли, в этот раз на конец 2024 года.

Изначально строительство должно было завершиться еще в 2019 году, однако из-за проблем с первым подрядчиком, компанией «Больверк», контракт был расторгнут, а работы заморожены. Руководство фирмы заподозрили в хищении 1,6 млрд рублей.

Осенью 2021 года для продолжения строительства порта был выбран очередной генподрядчик. Им стало госучреждение «Морская спасательная служба. Оно неоднократно получало претензии за нарушения условий контракта, в том числе за срыв сроков его исполнения. Стройку курируют федеральные власти.