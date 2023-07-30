Строителям порта в Пионерском выставили очередную претензию из-за нарушений

Подрядчику порта в Пионерском выставлена очередная претензия — на 100 тыс. рублей. Информация размещена на портале госзакупок.
Причина штрафа — ненадлежащее исполнение обязательств по контракту.
Всего с начала работ заказчик — федеральное учреждение «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры» — выставило претензий на 1 млн 700 рублей, суды вынесли решения на 350 тыс. рублей.
При этом в мае порт подорожал на 1,6 млрд рублей — до 8,5 млрд. Подрядчику выплачен аванс в 5,5 млрд рублей — однако стоимость исполненных работ сейчас составляет 341 млн рублей.
Изначально контракт был заключен на 5,6 млрд рублей. В сентябре прошлого года стоимость работ выросла впервые — на 1,3 млрд рублей. Таким образом, менее чем за год порт подорожал почти на 3 млрд рублей.
В марте этого года сроки завершения строительства глубоководного порта в Пионерском в очередной раз перенесли, в этот раз на конец 2024 года.
Изначально строительство должно было завершиться еще в 2019 году, однако из-за проблем с первым подрядчиком, компанией «Больверк», контракт был расторгнут, а работы заморожены. Руководство фирмы заподозрили в хищении 1,6 млрд рублей.
Осенью 2021 года для продолжения строительства порта был выбран очередной генподрядчик. Им стало госучреждение «Морская спасательная служба. Оно неоднократно получало претензии за нарушения условий контракта, в том числе за срыв сроков его исполнения. Стройку курируют федеральные власти.Значительную часть средств должен освоить субподрядчик. Часть контракта на достройку порта уже отдали питерской компании «Геоизол». Фирме достался отдельный контракт на 2,2 млрд руб. на строительство пассажирского терминала.