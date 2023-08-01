Торги на строительство съездов с Приморского кольца приостановили по жалобе

Аукцион на строительство съездов с Приморского кольца, объявленный 13 июля, приостановили по жалобе.



С жалобой на заказчика (им выступает северо-западное управление федеральных автодорог), согласно порталу Госзакупок, в ФАС обратилась компания «Авангард», которую не устроило требование для участников о членстве саморегулируемой организации (причем, в требованиях к содержанию членство не было обозначено как обязательное), а также ссылка в извещении на недействующую редакцию постановления правительства.

ООО «Авангард» потребовало от ФАС не только приостановить определение поставщика до рассмотрения жалобы, но и провести внеплановую проверку действий заказчика, выдав ему предписание об устранении нарушений.

Напомним, что победителю торгов предстояло заняться строительством трех двухполосных съездов с трассы (от транспортной развязки на подъезде к Светлогорску до автодороги «Переславское — Круглово») на Янтарный и Донское. Общая протяженность дорог составляет 17,25 км. Объект необходимо было построить к 10 сентября 2027 года. Начальная (максимальная) цена контракта — 9,5 млрд рублей.

Отметим, что ранее подобные контракты выигрывала компания «ВАД», которая в сентябре 2022 года стала победителем торгов на сумму 17 млрд рублей на строительство нового участка длиной 12,4 км от подъезда к Светлогорску до автомобильной дороги «Переславское — Круглово» возле Янтарного (VII и IX очереди кольцевого маршрута). Завершить работы подрядчик планировал к 2027 году, однако в середине июня власти уточнили, что ввести первые два участка дороги планируется в ноябре 2026 года.