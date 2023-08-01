Торги на строительство съездов с Приморского кольца приостановили по жалобе

Торги на строительство съездов с Приморского кольца приостановили по жалобе
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Аукцион на строительство съездов с Приморского кольца, объявленный 13 июля, приостановили по жалобе.

С жалобой на заказчика (им выступает северо-западное управление федеральных автодорог), согласно порталу Госзакупок, в ФАС обратилась компания «Авангард», которую не устроило требование для участников о членстве саморегулируемой организации (причем, в требованиях к содержанию членство не было обозначено как обязательное), а также ссылка в извещении на недействующую редакцию постановления правительства.

ООО «Авангард» потребовало от ФАС не только приостановить определение поставщика до рассмотрения жалобы, но и провести внеплановую проверку действий заказчика, выдав ему предписание об устранении нарушений.

Напомним, что победителю торгов предстояло заняться строительством трех двухполосных съездов с трассы (от транспортной развязки на подъезде к Светлогорску до автодороги «Переславское — Круглово») на Янтарный и Донское. Общая протяженность дорог составляет 17,25 км. Объект необходимо было построить к 10 сентября 2027 года. Начальная (максимальная) цена контракта — 9,5 млрд рублей.

Отметим, что ранее подобные контракты выигрывала компания «ВАД», которая в сентябре 2022 года стала победителем торгов на сумму 17 млрд рублей на строительство нового участка длиной 12,4 км от подъезда к Светлогорску до автомобильной дороги «Переславское — Круглово» возле Янтарного (VII и IX очереди кольцевого маршрута). Завершить работы подрядчик планировал к 2027 году, однако в середине июня власти уточнили, что ввести первые два участка дороги планируется в ноябре 2026 года.

Кроме того, в апреле этого года АО «ВАД» выиграло подряд (компания была единственным участником торгов), на 11 млрд 12 млн рублей на строительство новых очередей Приморского кольца (речь идет о подэтапе 2.2 второго этапа VII и IX очередей) длиной 5,75 км от от подъезда к Янтарному до автомобильной дороги «Переславское-Круглово».

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