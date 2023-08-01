Аэропорт «Калуга»: ведутся переговоры о возобновлении перелетов в Калининград

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Международный аэропорт «Калуга» ведет переговоры о возобновлении авиаперелетов в Калининградскую область в 2024 году. Об этом сообщается на официальной странице аэропорта в «ВКонтакте».

Согласно сообщению, сейчас формируется маршрутная сеть аэропорта на следующий год с учетом пожеланий жителей Калуги и близлежащих регионов.

«Ведутся переговоры о возобновлении перелетов в Калининград, Екатеринбург и Казань», — говорится в публикации.

В 2022 году авиакомпания «Азимут» приостановила рейсы из аэропорта «Храброво» в Калугу — Ростов-на-Дону в связи с закрытием аэропортов.

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