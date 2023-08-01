Аэропорт «Калуга»: ведутся переговоры о возобновлении перелетов в Калининград

Международный аэропорт «Калуга» ведет переговоры о возобновлении авиаперелетов в Калининградскую область в 2024 году. Об этом сообщается на официальной странице аэропорта в «ВКонтакте».



Согласно сообщению, сейчас формируется маршрутная сеть аэропорта на следующий год с учетом пожеланий жителей Калуги и близлежащих регионов.

«Ведутся переговоры о возобновлении перелетов в Калининград, Екатеринбург и Казань», — говорится в публикации.