В Калининграде в День ВДВ закрыли на профилактику все фонтаны с чашами

В Калининграде в День ВДВ закрыли на профилактику все фонтаны с чашами
Фото: Кирилл Клейков / Новый Калининград
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В Калининграде в День ВДВ традиционно закрыли на профилактику все городские фонтаны с чашами. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Сегодня профилактические работы проводятся на двух фонтанах на площади Победы, в сквере у „Борющихся зубров“, у памятника Мать-Россия, напротив Драмтеатра и у памятника морякам-балтийцам, — уточнили в мэрии. — К 3 августа работы должны успеть закончить».

Отмечается, что работает музыкальный фонтан у Музея изобразительных искусств.

Напомним, что по неизвестной причине фонтаны не стали закрывать в 2019 году. Традиция по ежегодному отключению фонтанов 2 августа тянется в Калининграде с 2011 года. Власти связывали это в том числе с гуляниями десантников. В 2018-м году на день ВДВ отключили половину городских фонтанов.

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