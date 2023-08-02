В Калининграде в День ВДВ закрыли на профилактику все фонтаны с чашами

В Калининграде в День ВДВ традиционно закрыли на профилактику все городские фонтаны с чашами. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе мэрии города.
«Сегодня профилактические работы проводятся на двух фонтанах на площади Победы, в сквере у „Борющихся зубров“, у памятника Мать-Россия, напротив Драмтеатра и у памятника морякам-балтийцам, — уточнили в мэрии. — К 3 августа работы должны успеть закончить».
Отмечается, что работает музыкальный фонтан у Музея изобразительных искусств.Напомним, что по неизвестной причине фонтаны не стали закрывать в 2019 году. Традиция по ежегодному отключению фонтанов 2 августа тянется в Калининграде с 2011 года. Власти связывали это в том числе с гуляниями десантников. В 2018-м году на день ВДВ отключили половину городских фонтанов.