В Калининграде в День ВДВ закрыли на профилактику все фонтаны с чашами

В Калининграде в День ВДВ традиционно закрыли на профилактику все городские фонтаны с чашами. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе мэрии города.



«Сегодня профилактические работы проводятся на двух фонтанах на площади Победы, в сквере у „Борющихся зубров“, у памятника Мать-Россия, напротив Драмтеатра и у памятника морякам-балтийцам, — уточнили в мэрии. — К 3 августа работы должны успеть закончить».

Отмечается, что работает музыкальный фонтан у Музея изобразительных искусств.