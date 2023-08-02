Власти рассказали, когда планируют начать проектирование школы на ул. Мариенко

Власти обещают начать проектировать новую школу на ул. Мариенко в Калининграде в 2023 году. Об этом представитель горадминистрации написали в комментариях на странице губернатора Антона Алиханова в «ВКонтакте».



«В этом году уже начинаем проектировать общеобразовательную школу на улице Героя России Мариенко на 1 725 мест. Строительство планируем провести в 2025-2026 годах», — говорится в сообщении горадминистрации.