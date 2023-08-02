«Будут тренироваться в тепле»: в манеже ДС «Юность» ремонтируют систему отопления

«Будут тренироваться в тепле»: в манеже ДС «Юность» ремонтируют систему отопления
Фото: страница в соцсети Елены Дятловой

Работы по ремонту ДС «Юность» в Калининграде «ведутся активно» и сейчас подрядчик занимается капремонтом системы отопления здания манежа. Об этом сообщила глава горадминистрации Елена Дятлова в своем телеграм-канале.

По словам сити-менеджера, сейчас рабочие занимаются капитальным ремонтом здания бассейна, обновлением фасада и крыши здания легкоатлетического манежа, заменой противопожарных трубопроводов, капитальным ремонтом учебной ванны с обустройством системы перелива. Также подрядчик приступил к капремонту системы отопления здания манежа и благоустройству территории.

«Для решения проблемы с отоплением из-за обветшалых коммуникаций устанавливают 62 новых радиатора, меняют трубы, после завершения работ спортсмены будут тренироваться в тепле», — написала Дятлова.

Ремонт здания бассейна спорткомплекса «Юность» начался в середине июля. Контракт стоимостью 144 млн рублей получила компания «КДС-монтаж». Подрядчик должен капитально отремонтировать здание и обустроить на фасаде архитектурную подсветку. А также установить на здании вентилируемые фасады, отремонтировать крышу, входную группу, оборудовать новые пандусы, сделать архитектурно-художественную подсветку, а также организовать рядом велопарковку и место для детских колясок.

Торги на ремонт спорткомплекса объявляли три раза. В июне городские власти решили увеличить стоимость контракта на 3 млн рублей.

В начале июля власти Калининграда также определились с подрядчиком, который займется благоустройством территории у дворца спорта «Юность».

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