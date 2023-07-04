В Калининграде выбрали подрядчика, который займется благоустройством у СК «Юность»

В Калининграде выбрали подрядчика, который займется благоустройством у СК «Юность»
Площадь у Дворца спорта. Эскиз, обнародованный горадминистрацией
Все новости по теме: Городской облик

В Калининграде определился подрядчик, который займется благоустройством территории у дворца спорта «Юность». Победителем торгов стала московская компания «Кул-Вент», согласившаяся выполнить работы за 162 277 028 рублей.

Отметим, что начальная цена контракта была увеличена до 208 047 473 рублей после того, как конкурс неоднократно срывался.

Городские власти поясняли, что цена повышалась для повышения заинтересованности подрядчиков, уклоняющихся от торгов.

Подрядчику предстоит создать зеленые зоны, нескольких парковок для автомобилей (на 110 мест и на 26 мест), парковку для автобусов на 5 мест, пешеходную аллею, велодорожку, аллею спортивной славы, тренировочные площадки, торговый павильон и т.д. Кроме всего прочего на территории должен был появиться памятник Владимиру Высоцкому, однако позже власти сообщили, что «в документы закралась ошибка».

Площадь благоустраиваемой территории составляет 2,2 гектара, а площадь озеленения — 3 668 квадратных метров.

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