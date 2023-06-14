Шлыков — о затяжном контракте на ремонт СК «Юность»: «Мы добавили три миллиона»

Городские власти увеличили стоимость контракта на ремонт спорткомплекса «Юность», чтобы заинтересовать подрядчиков, уклоняющихся от торгов. По словам первого заместителя главы администрации Калининграда Игоря Шлыкова, ранее конкурс неоднократно срывался.



«Были объявлены публичные процедуры, желающих на них зайти не было, — пояснил Шлыков. — Мы пересмотрели стоимость контракта, на сегодняшний день она составляет 144 миллиона 846 тысяч рублей. То есть мы добавили к той стоимости контракта, которая публиковалась до этого, буквально три миллиона рублей и объявили повторные торги».

Прием заявок, по словам Шлыкова, действует до 19 июня.

«Все-таки надеемся получить подрядчика и приступить к ремонту спорткомплекса», — добавил чиновник.

Напомним, что торги на ремонт спорткомплекса объявляются уже в третий раз. Будущий подрядчик должен установить на здании вентилируемые фасады, отремонтировать крышу, входную группу, установить новые пандусы, сделать архитектурно-художественную подсветку, а также организовать рядом велопарковку и место для детских колясок.

Также в рамках контракта нужно благоустроить территорию: организовать большую площадь с возможностью парковки туристических автобусов, нестационарными торговыми объектами, детскими площадками, местами отдыха и ожидания. Площадь благоустраиваемой территории — 2,2 гектара, площадь озеленения — 3 668 квадратных метров.

Отметим, что предыдущий конкурс пытались провести в апреле, тогда власти были готовы заплатить за работы 141,1 млн рублей. Однако компания, признанная победителем торгов на ремонт здания бассейна спорткомплекса «Юность» и благоустройству его территории, уклонилась от подписания контракта. При этом она была единственным участником тендера.

До этого власти пытались найти подрядчика для ремонта «Юности» в марте 2022 года. Начальная (максимальная) цена контракта тогда составляла 89,1 млн рублей. Однако аукцион не состоялся, потому что на торги не было подано ни одной заявки.