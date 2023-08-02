Вице-президент гильдии риелторов Калининграда: в регион идет поток клиентов из Германии

В Калининградской области появился спрос на жилье у покупателей из Германии. Об этом «Вести-Калининград» рассказала вице-президент гильдии риелторов Калининграда Татьяна Таранцова.
«Поток клиентов идет из Германии. Они переезжают: покупают себе здесь как квартиры в Калининграде, курортную недвижимость. Очень у многих из них есть родственники в России — они оформляют просто на граждан Российской Федерации. Многие из них говорят о том, что они хотят на будущее переехать и жить здесь. Действительно, собираются открывать фермерские хозяйства, пасеки, вести сельское хозяйство...», — сообщила Таранцова.
По ее словам, сейчас на рынке недвижимости в Калининградской области количество предложений довольно велико, поэтому у покупателей есть возможность «достаточно сильно» сбить цену. «То есть где-то 10-15% при торге покупатели могут себе получить у продавца. Это тоже такая прям особенность нынешнего сезона — хороший торг», — отметила Таранцова.
О том, что недвижимостью в регионе стали интересоваться жители Германии ранее писал Rugrad cо ссылкой на директора Строительного союза Калининградской области Бориса Бабаянца: «В последнее время появился интерес у наших соседей из Германии по приобретению квартир в Калининграде и прибрежной зоне, причем, довольно существенный», — цитирует издание слова Бабаянца.В начале июля сообщалось, что в России впервые с прошлого лета упала средняя стоимость квадратного метра в новостройках. При этом директор «КПД-Калининград» Павел Новик заявил, что в ближайшее время цены на новостройки в Калининградской области снижаться не будут. Он отметил, что число желающих приобрести жилье растет, причем 30% клиентов — из других регионов.