Вице-президент гильдии риелторов Калининграда: в регион идет поток клиентов из Германии

В Калининградской области появился спрос на жилье у покупателей из Германии. Об этом «Вести-Калининград» рассказала вице-президент гильдии риелторов Калининграда Татьяна Таранцова.



«Поток клиентов идет из Германии. Они переезжают: покупают себе здесь как квартиры в Калининграде, курортную недвижимость. Очень у многих из них есть родственники в России — они оформляют просто на граждан Российской Федерации. Многие из них говорят о том, что они хотят на будущее переехать и жить здесь. Действительно, собираются открывать фермерские хозяйства, пасеки, вести сельское хозяйство...», — сообщила Таранцова.

По ее словам, сейчас на рынке недвижимости в Калининградской области количество предложений довольно велико, поэтому у покупателей есть возможность «достаточно сильно» сбить цену. «То есть где-то 10-15% при торге покупатели могут себе получить у продавца. Это тоже такая прям особенность нынешнего сезона — хороший торг», — отметила Таранцова.

О том, что недвижимостью в регионе стали интересоваться жители Германии ранее писал Rugrad cо ссылкой на директора Строительного союза Калининградской области Бориса Бабаянца: «В последнее время появился интерес у наших соседей из Германии по приобретению квартир в Калининграде и прибрежной зоне, причем, довольно существенный», — цитирует издание слова Бабаянца.