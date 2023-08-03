Финансирование ремонта калининградских дворов планируют сохранить на уровне 2023 года

Финансирование ремонта дворов в Калининграде городские власти сокращать не планируют, однако получится ли ее расширить, станет известно только в сентябре, после изучения доходной части бюджета. Как сообщила во время рабочего выезда по дворам в четверг, 3 августа, глава администрации Калининграда Елена Дятлова, до ноября текущего года подрядчикам предстоит закончить ремонт 13 дворов на общую сумму 190 млн рублей.



«Мы сначала спрогнозируем доходную часть и, исходя из этого, будем распределять расходы, — пояснила Дятлова. — Этой работой мы будем заниматься в сентябре. Говорить пока рано, но мы планируем сохранить муниципальную программу ремонта дворовых территорий. В этом году она составила 54 млн рублей».

Отметим, что общая сумма в 190 млн рублей складывается из муниципальной программы по ремонту дворов и 136 млн рублей, выделенных в 2023 году по программе «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, что в январе горвласти назвали адреса 12 дворов, в которых был запланирован ремонт. Из них четыре — по программе «Формирование комфортной городской среды», а восемь — за муниципальный счет.