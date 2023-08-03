Россия столкнулась с рекордным кадровым голодом

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Рекордный кадровый голод в России зафиксирован по итогам проведённого опроса Института экономической политики им. Гайдара. Итоги исследования приводит РБК.

В июле 2023 года нехватку сотрудников отметили 42% руководителей промышленных предприятий. Это максимальная цифра с 1996 года.

Показатели достаточности персонала оцениваются раз в 3 месяца. Вопрос кадрового голода остро встал ещё в январе 2022 года на фоне постковидного восстановления экономики. Тогда от дефицита персонала страдала четверть предприятий. Усугубили проблему антироссийские санкции и частичная мобилизация. В апреле 2023 на кадровый голод указали уже 35% респондентов, и цифры продолжают расти.

Избыток кадров наблюдается лишь в 2% предприятий. Это самые низкие показатели с начала наблюдений. Наименее обеспечены работниками предприятия промышленности, водоснабжения, добычи полезных ископаемых, транспортировки и хранения, а также обрабатывающие производства.

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