Россия столкнулась с рекордным кадровым голодом

Рекордный кадровый голод в России зафиксирован по итогам проведённого опроса Института экономической политики им. Гайдара. Итоги исследования приводит РБК.



В июле 2023 года нехватку сотрудников отметили 42% руководителей промышленных предприятий. Это максимальная цифра с 1996 года.

Показатели достаточности персонала оцениваются раз в 3 месяца. Вопрос кадрового голода остро встал ещё в январе 2022 года на фоне постковидного восстановления экономики. Тогда от дефицита персонала страдала четверть предприятий. Усугубили проблему антироссийские санкции и частичная мобилизация. В апреле 2023 на кадровый голод указали уже 35% респондентов, и цифры продолжают расти.

Избыток кадров наблюдается лишь в 2% предприятий. Это самые низкие показатели с начала наблюдений. Наименее обеспечены работниками предприятия промышленности, водоснабжения, добычи полезных ископаемых, транспортировки и хранения, а также обрабатывающие производства.