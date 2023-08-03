Денис Салий решил представлять Рязань при правительстве РФ вместо Калининграда

Бывший руководитель представительства Калининградской области при правительстве РФ возглавил аналогичную структуру от Рязанской области, сообщает деловой портал Rugrad со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Комментировать обстоятельства своего перехода изданию он отказался, заявив, что «никаких комментариев по этому поводу и ни по каким другим не будет».

Денис Салий занял должность главы представительства региона при правительстве РФ в Москве в 2018 году после увольнения с этого поста Александра Деркача. Он уволился в июле 2023 года. Салий был одним из самых высокооплачиваемых сотрудников областного правительства — в 2020 году он задекларировал доход в размере почти 7,3 млн рублей, или 606 тыс. рублей в месяц.