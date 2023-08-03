Правительство области планирует передать Корпорации развития четыре памятника архитектуры

Правительство Калининградской области планирует передать Корпорации развития 23 нежилых объекта. В их числе — четыре исторических здания и базу «Балтберегозащиты» в Светлогорске. Об этом стало известно из проекта постановления агентства по имуществу, опубликованного на сайте регионального правительства.



Одним из памятников стала вилла «Порр» в Приморске (объект культурного наследия регионального значения). Как сообщает сайт «Пруссия 39», здание было построено на западной окраине Фишхаузена не позднее 1905 года. В 1952-2011 годах было объектом Министерства обороны. Там находилось отделение военного госпиталя. Виллу передали в собственность Калининградской области зимой 2022. 15 декабря глава администрации Балтийска Сергей Мельников заявил, что её намерены восстановить и сделать центром притяжения туристов.

Второй памятник в этом списке — бывший приют Иоханна на Литовском валу, 66. Здание построено в Кёнигсберге в 1880-1890 годах. В послевоенные годы здание приюта Иоханна использовалось в качестве жилого дома. В 2007 году постройку признали объектом культурного наследия регионального значения. Жителей здания расселили в марте 2021 года. 13 февраля этого года стали искать инвесторов для сохранения и приспособления.

Также в перечне — здание бывшей комендатуры Кёнигсберга на ул. Клинической, 65-67, являющееся объектом культурного наследия регионального значения. «Пруссия39» пишет, что оно было построено в Кёнигсберге в 1888-1889 годах на месте городского дворца Фридриха К.Ф. фон Хольштейн-Бека 1693 года постройки. До весны 2005 года в здании размещался Отдел внутренних дел Ленинградского района. Но 22 апреля 2005 года произошел пожар, в результате которого сгорели крыша и перекрытия верхнего этажа.

Кроме того, правительство планирует передать Корпорации развития казарму «Кронпринц» на Литовском валу, 38. Оборонительная казарма Кронпринц (время строительства 1843 — 1849 гг.) входила в систему второго вального оборонительного обвода Кёнигсберга. В разное время в ней размещались элитные части кёнигсбергского гарнизона, жилые помещения, кёнигсбергская полиция, военная казна вермахта, склады и различные городские службы. В апреле 1945 года у стен казармы шли бои, но сама она штурму не подвергалась и находилась в окружении советских войск вплоть до общей капитуляции. После войны в казарме разместился штрафной батальон, принимавший участие в штурме Кёнигсберга, учебный танкоремонтный полк, а затем мореходная школа, общежитие, организации рыбной промышленности, склады и магазины. В 2022 году Служба охраны памятников говорила, что полный ремонт казармы возможен только после передачи здания из федеральной собственности в региональную.

Помимо этого в планах — передать корпорации и базу «Балтберегозащиты» на улице Хуторской, 1 в Светлогорске. Летом 2022 года прокуратура требовала от «Балтберегозащиты» устранить нарушения при содержании берегоукрепительного сооружения на территории Куршской косы. Осенью того же года ведомство требовало демонтировать опасные железобетонные конструкции в Светлогорске.

Всего правительство Калининградской области планирует передать Корпорации развития 23 нежилых объекта — здания и земельные участки в Светлогорске, Калининграде и Приморске. Информация о том, что правительство Калининградской области хочет передать инвесторам шесть объектов культурного наследия для сохранения и вовлечения в «туристический оборот» появилась еще в феврале этого года.

«Пока комментировать что-либо преждевременно, поскольку мы собственниками этих объектов еще не являемся и процесс перехода объектов из областной собственности не запущен. Однако таким планам не стоит удивляться, ведь с 2022 года АО „Корпорация развития Калининградской области“ уже приняло на баланс ряд объектов культурного наследия, для большинства из которых уже найдены инвесторы, с которыми заключены договоры аренды на инвестиционных условиях», — сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе корпорации.

