Строительство велодорожки на Куршской косе подорожало на 30%

Строительство велодорожки на Куршской косе подорожало на 30%
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Стоимость строительства велосипедной дорожки на Куршской косе увеличилась на 30%. Откорректированный проект получил положительное заключение государственной экспертизы. Информация об этом опубликована на сайте Единого реестра заключений.

Как сообщили «Новому Калининграду» в нацпарке «Куршская коса», удорожание проекта связано с ростом цен на стройматериалы. «Есть постановление правительства Российской Федерации №1315, где допускается удорожание проектов в связи с существенным удорожанием стройматериалов в Российской Федерации на 30%. Вот у нас примерно так и подорожало. Первоначальный проект у нас был в районе 400 млн рублей, сейчас нам утвердили 520 млн с копейками», — уточнили в пресс-службе.

Строительством велодорожки на косе занимается ООО «Проектно-строительная компания Луч» из Москвы. Фирма выиграла конкурс, снизив стоимость контракта с 408,7 млн рублей до 402,5 млн. В июне было открыто движение по первой части дорожки — участке протяженностью 7 км. Ее общая длина составляет 23 км.

«Мы планируем, что к 6 ноября все дорожное полотно будет готово. И сделаем такое предварительное открытие. Знаки, дорожные стенды — это начнется уже после того, как сделаем дорожное полотно. И к концу года мы ее сдадим, и к следующему сезону, я думаю, наша велодорожка уже будет полностью готова для принятия полноценных любителей велосипедного спорта», — сообщал в июне руководитель нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина.

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