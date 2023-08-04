Строительство велодорожки на Куршской косе подорожало на 30%

Стоимость строительства велосипедной дорожки на Куршской косе увеличилась на 30%. Откорректированный проект получил положительное заключение государственной экспертизы. Информация об этом опубликована на сайте Единого реестра заключений.



Как сообщили «Новому Калининграду» в нацпарке «Куршская коса», удорожание проекта связано с ростом цен на стройматериалы. «Есть постановление правительства Российской Федерации №1315, где допускается удорожание проектов в связи с существенным удорожанием стройматериалов в Российской Федерации на 30%. Вот у нас примерно так и подорожало. Первоначальный проект у нас был в районе 400 млн рублей, сейчас нам утвердили 520 млн с копейками», — уточнили в пресс-службе.

Строительством велодорожки на косе занимается ООО «Проектно-строительная компания Луч» из Москвы. Фирма выиграла конкурс, снизив стоимость контракта с 408,7 млн рублей до 402,5 млн. В июне было открыто движение по первой части дорожки — участке протяженностью 7 км. Ее общая длина составляет 23 км.