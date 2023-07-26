«Задача с препятствиями»: что предложили на очередном конкурсе по застройке у Дома Советов

В Калининграде провели еще один конкурс на застройку территории вокруг Дома Советов, к демонтажу которого приступили в мае. До этого власти устраивали международный воркшоп, два международных архитектурно-градостроительных конкурса и заказывали ряд других проектов и концепций. По итогам очередного отбора победителя не оказалось: жюри присудило только второе и третье места. Что предложили архитекторы и есть ли у властей дальнейший план — в материале «Нового Калининграда».



Корпорация развития области заключила договор с калининградским отделением Союза архитекторов на проведение нового конкурса по застройке территории у Дома Советов в июне 2022 года. Стоимость контракта составила 2,9 млн рублей. Перед тем, как провести конкурс, в Калининграде открыли выставку старых проектов для этого пространства и организовали социологический опрос. Речь идет о территории, охватывающей участок вокруг Дома Советов между Ленинским проспектом, улицами Шевченко и Зарайской и сквер между Московским проспектом и Преголей.

Соцопрос показал, что калининградцы не хотят видеть в центре Калининграда жилые дома, торговые центры и заборы. В исследовании приняли участие около трех тысяч человек. Социологи пришли к выводу, что горожане хотели бы, чтобы на этой территории появилось озелененное пешеходно-велосипедное пространство, на котором соединены прогулочными и туристическими маршрутами Верхний пруд, Нижний пруд, Центральная площадь, бывший Альтштадт, остров Канта, Рыбная деревня и набережная Петра Великого. При этом Центральная площадь должна стать главной городской площадью с многофункциональным общественно-гражданским комплексом. На месте бывшего Королевского замка, по мнению участников опроса, необходимо разбить археологический парк с музеем. Результаты опроса решили учесть при разработке техзадания для архитектурного конкурса.

Губернатор Антон Алиханов в конце прошлого года заявлял , что на месте Дома Советов хотят «сделать нечто вроде Зарядья». Позднее глава Корпорации развития Андрей Толмачев озвучил несколько иное видение. «Запросы населения и в первую очередь мои беседы с нашим Союзом архитекторов говорят о том, что пустой парк — не самое идеальное решение, и Зарядье не надо здесь строить. И это решение обусловлено тем, что территория должна работать, а работает она тогда, когда там есть разнородные функции, — пояснял он. — Не надо пугаться, что там есть гостиницы, офисы, торговые центры, проходные улицы какие-то. С этим необходимо просто корректно работать».

Победителя архитектурного конкурса изначально планировали объявить в начале года, но сроки сдвинулись. В марте в калининградском отделении Союза архитекторов сообщили, что поступило 47 заявок, к участию допущены 44. Большинство интересантов — из России. Одну заявку подали архитекторы из Белоруссии и одну — консорциум компаний из Тулы и Вены.

Однако концепции, достойной реализации, по итогам рассмотрения работ не оказалось. Накануне в областном отделении Союза архитекторов объявили, что жюри решило присудить два вторых места и одно третье. Еще несколько работ отметили специальным призом. Работы оценивали четыре московских архитектора и пять калининградских. Председатель жюри Евгений Гурвич — вице-президент Союза московских архитекторов — предложил, «учитывая уровень рассматриваемых работ», не присуждать первое место. Это решение было принято большинством голосов, сообщили в организации.

Второе место поделили между собой питерское архитектурное бюро «Хвоя» и калининградская компания «Архпроект Групп», которую возглавляет бывший главный архитектор региона Александр Башин. Участники из Санкт-Петербурга предложили построить крупные здания рядом с руинами Королевского замка и на месте Дома Советов. На остальной территории концепцией предусмотрены менее масштабные строения разных геометрических форм. Свободные пространства представлены в виде зеленых зон. На участке между Московским проспектом и Преголей располагается ряд зданий со скатными крышами, за которым открывается озелененное пространство.





Концепция компании «Архпроект Групп» предусматривает масштабное здание с башней на месте Королевского замка с открытым пространством в центре. Как пояснил архитектор Александр Башин в эфире радиостанции «Балтик Плюс», в нем предлагается разместить археологический музей. Вертикаль, по его словам, предусмотрена «там, где она и была». «Она была не случайна, она держала все оси этой территории», — пояснил Башин. На месте Дома Советов и за ним авторы предложили разместить менее масштабные здания разной формы. На территории между Московским проспектом, который убирается в тоннель, и Преголей со стороны эстакадного моста открывается площадь, за которой в три ряда расположены здания с плоскими и скатными крышами.





Третье место заняла работа российско-австрийского консорциума, в который вошли ООО «Андрей Клепанов. Архитектура Строительство-Дизайн» из Тулы и венская архитектурная мастерская Peter Ebner and friends ZtGmbH. Концепция предполагает обустроенное открытое пространство на месте Королевского замка, часть которого открывает вид на руины исторического объекта. Вдоль территории Центральной площади со стороны Московского проспекта предлагается построить несколько зданий с остекленными фасадами и плоскими крышами. За ними располагается озелененное пространство с небольшой площадью. Между Московским проспектом и Преголей тоже предусмотрена зеленая зона с несколькими открытыми пространствами.





Специальный диплом конкурса получили работы московской архитектурной студии «Lunn», творческого коллектива «VX8+KASARCHITECTS» из Ростова-на-Дону, архитектурного бюро «Студия 44» из Санкт-Петербурга и калининградской архитектурной мастерской «4+».

Как пояснил председатель калининградского отделения Союза архитекторов Игорь Ли, победителя конкурса не выбрали, поскольку не удалось найти «однозначного и убедительного решения» с альтернативой таким знаковым объектам, как Королевский замок и Дом Советов. «Иначе говоря, проектное решение должно что-то дать взамен этих уже, будем считать, утраченных объектов. Какой-то такой современный и на долгое время вперед образ Центральной площади города Калининграда. Вот пока, к сожалению, представленные проектные решения такого убедительного решения не дали», — сказал он в эфире радиостанции «Балтик Плюс».

Задача «очень уж сложна», добавил Игорь Ли, комментируя итоги конкурса. В контексте предлагаемых

архитектурных решений необходимо «понимать какую-то среднесрочную перспективу по транспорту», указал архитектор. Существенным «препятствием» он назвал улицу Шевченко, которую многие предлагали убрать в тоннель, что «инженерно достаточно сложно», и Московский проспект.

«Мы все знаем, какой многотысячный трафик ежечасно у нас идет по Московскому. Здесь любые решения должны быть очень взвешенными и аккуратными. Здесь тоже была масса транспортных предложений, но они все показались не до конца, так скажем, убедительными, хотя можно работать над какими-то вариантами. И вот это самая главная проблема, ее нужно как-то решать. Пешеходная связь между Центральной площадью и островом Канта через бывший Альтштадт, где теперь зеленая зона на этой территории. И плюс еще, так скажем, какая-то символическая, образная компонента по композиции предложенной объемной застройки центральной площади», — уточнил задачу председатель областного отделения Союза архитекторов.

В пресс-службе регионального правительства в ответ на вопрос о том, как планируется выбирать концепцию развития территории у Дома Советов с учетом отсутствия победителя конкурса, «Новому Калининграду» посоветовали обратиться в Корпорацию развития Калининградской области. Глава Корпорации Андрей Толмачев пообещал предоставить комментарий позднее.

Как сообщал ранее председатель калининградского отделения Союза архитекторов Игорь Ли, после выбора концепции должна будет последовать разработка планировочной документации, а затем — поэтапное развитие территории, которое, скорее всего, «растянется на долгие годы».

Текст: Елена Калугина. Концепции победителей конкурса предоставлены калининградским отделением Союза архитекторов России