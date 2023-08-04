Сотрудники Минприроды заварили один из выпусков сточных вод в Парковый ручей

В Калининграде сотрудники областного министерства природных ресурсов применили металлическую сварку, чтобы ликвидировать выпуск сточных вод из трубы в Парковый ручей. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.



Во время проверки инспекторы обнаружили, что ранее сделанный тампонаж на трубе разрушен. «В связи с этим сотрудниками были проведены оперативные меры по повторному тампонажу. В этот раз выпуск был ликвидирован с помощью металлической сварки», — говорится в сообщении Минприроды.

В ведомстве отметили, что продолжают работу по выявлению и ликвидации сточных вод в парковый ручей. Мероприятия проводятся на основе отчетов по инженерно-геодезическим изысканиям. В середине июля природоохранная прокуратура уличила МБУ «Гидротехник» в сбросе неочищенных вод в Парковый ручей, а администрацию города — в плохой борьбе с незаконными канализационными выпусками в водный объект.

Ручей Парковый вытекает из Верхнего пруда в западном направлении, питая рвы оборонительных сооружений форта Врангеля. Далее часть его спрятана в трубу, проходит под железнодорожным полотном и выходит наружу лишь за Советским проспектом южнее улицы Чайковского. Оттуда ручей проходит через зоопарк, после чего поворачивает в южном направлении и течет через Центральный парк, впадая в Преголю.