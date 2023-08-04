Площадь с фонтаном: Алиханов представил концепцию благоустройства Центрального парка (фото)

Власти Калининградской области планируют благоустроить Центральный парк. Концепцию общественного пространства представил губернатор Антон Алиханов на открытии фестиваля «Калининград Сити Джаз» 4 августа.

Проект подготовил архитектор и советник губернатора Вячеслав Генне. «Мы уже в ближайшее время начнём проектировать, и в следующем году, надеюсь, к фестивалю успеем сделать какие-то первые работы», — заявил со сцены глава региона.

В парке хотят оборудовать пешеходный променад с велодорожками протяженностью 2,5 км, а на месте центрального входа создать новую городскую площадь. «Мы думаем демонтировать существующую входную группу и рядом с Театром кукол сформировать большую площадь с фонтаном — как место встреч и прогулок. Проект благоустройства предполагает создание нового входа на территорию парка со стороны проспекта Мира. А главной точкой притяжения здесь станет ротонда королевы Луизы», — цитирует пресс-служба областного правительства Антона Алиханова.

Авторы проекта предлагают разместить на территории Центрального парка культурно-образовательный центр площадью 3680 квадратных метров с конференц-залами, обучающей площадкой для работы с детьми, кафе и туалетами. «Объект будет одноэтажным, легким, светопрозрачным: сквозь него будет проложен променад, — приводит слова губернатора пресс-служба регионального правительства. — Между Домом художника и Театром кукол планируется создать общественное пространство „Арт-сквер“».

Проект благоустройства предусматривает создание променада и системы мостиков и смотровых площадок и площадок для отдыха от улицы Колоскова, по проспекту Мира, через кафе «Сказка» вдоль ручья до улицы Дмитрия Донского. Вход в парк со стороны улицы Дмитрия Донского также планируется реконструировать.

«В центральной части планируется создать самое большое детское игровое пространство в Калининграде. Это будет двухуровневая интерактивная площадка», — цитирует пресс-служба Антона Алиханова. Здесь же предусмотрена установка центрального фонтана с общим диаметром 24 метра и с диаметром чаши шесть метров.

Изображения предоставлены пресс-службой правительства Калининградской области