В Центральном парке Калининграда намерены восстановить бюст королевы Луизы (фото)

В Центральном парке Калининграда намерены восстановить бюст королевы Луизы (фото)
Изображение предоставлено пресс-службой правительства Калининградской области
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В Калининграде, в Центральном парке культуры и отдыха, намерены восстановить бюст королевы Луизы на одноименной полуротонде. Об этом «Новому Калининграду» сообщил советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне.

«По ротонде нет никаких антагонизмов. Ее просто нужно привести в порядок», — пояснил Генне.

Напомним, что на минувших выходных губернатор Калининградской области Антон Алиханов со сцены «Калининград Сити Джаза» продемонстрировал слайды, на которых полуротонда королевы Луизы полностью восстановлена.

Восстановлением исторического объекта еще в начале 2013 года пообещал заняться бывший мэр Калининграда Александр Ярошук, возглавивший попечительский совет, созданный по этому поводу. Глава заявил, что часть денег на эти нужды он выделит из городского бюджета, но не стал конкретизировать сроки начала и окончания работ. Еще до создания фонда общественники собирали средства на ремонт полуротонды, но за два года им не удалось собрать и 100 тыс рублей.

Кроме того, еще в 2009 году с предложением восстановить ротонду в региональное министерство культуры обращался скульптор из Санкт-Петербурга Вячеслав Мозговой, известный калининградцам по реставрации Королевских ворот. Он отмечал, что полуротонда находится в аварийном состоянии. Позже питерские реставраторы оценили работы в 3,5 млн рублей.

В июне прошлого года полуротонда была частично восстановлена, однако на нее не вернулись вазоны и бюст королевы.

По данным сайта Prussia39, полуротонда сделана из искусственного песчаника. В центре композиции находился мраморный бюст королевы Луизы, изготовленный по модели королевского скульптора Христиана Даниэля Рауха. На постаменте бюста — плита с надписью на немецком языке: «Гению Пруссии, незабываемой королеве от граждан Кёнигсберга. 1874 год». В центре полуротонды была посажена липа в память о Тильзитском мире, в подписании которого королева принимала участие. В послевоенные годы с ротонды пропали скульптурный бюст королевы Луизы, кольцевое обрамление, вазоны, ажурный парапет и плита с надписью. Сохранившуюся часть в 2007 году признали объектом культурного наследия муниципального значения.

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