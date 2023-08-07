В Черняховске появилась первая в Калининградской области спецбригада по перекладке брусчатки

В Черняховске появилась первая в Калининградской области спецбригада по перекладке брусчатки
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Черняховске создана первая в Калининградской области бригада по перекладке брусчатки. О ее появлении в эфире радио «Балтик Плюс» в понедельник, 7 августа, сообщил глава администрации округа Сергей Булычев.

«Учитывая такое богатство в городе, что так много брусчатки, мы сейчас создали бригаду, которую обучаем», — рассказал Булычев.

Глава добавил, что первым заданием бригады стала перекладка булыжника рядом с тоннелем, на участке, где весной этого года прокладывали газ.

«Там нарушили все дорожное полотно, и я поставил задачу на этом небольшом кусочке пройти правильный процесс по перекладке от и до, — пояснил он. — И, вы знаете, неплохо получилось. Я вчера специально заехал и посмотрел».

Булычев также рассказал, что таких бригад в городе, вероятно, будет две. Следующим объектом, на который будут переброшены рабочие, станет участок мостовой у автовокзала.

Напомним, что создание «брусчаточных бригад» в Черняховске в январе этого года анонсировал глава управления перспективного экономического развития и поддержки малого предпринимательства администрации Андрей Быков.

«Мы хотим подготовить группу хороших каменщиков, человека четыре или пять, которые каждый день будут выходить на работу, — рассказывал Быков. — У них будет все необходимое оборудование, грузовичок, помещение, где можно будет работать с камнем. Они бы получали зарплату за то, что ежедневно бы работали „в поле“. В случае наступления холодов и каких-то других погодных сложностей они будут работать в помещении: носить камень сортировать, готовить его. Мы бы тогда каждый день видели какой-то результат. Мы понимаем, что у этой группы должен быть хороший контракт. Но они не должны, набравшись опыта, уехать из города. Они должны иметь какие-то обязательства перед Черняховском. Со своей стороны мы можем обеспечить их обучение».

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