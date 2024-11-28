В Черняховске спецбригада по укладке брусчатки отремонтировала несколько улиц (фото)

Администрация Черняховска, сформировавшая в конце прошлого года собственную бригаду специалистов по укладке брусчатки, отчиталась о первых результатах её деятельности. О том, что мастера сейчас работают на ремонте улицы Комсомольской, «Новому Калининграду» рассказал глава администрации Сергей Булычев.
«Это как раз наши люди, которых мы обучали, готовили и практиковали, — пояснил глава. — Сегодня мы достигаем того результата, который хотели бы получить. У ребят неплохо получается. Вчера как раз был на объекте и смотрел, как они работают».
Булычев добавил, что все специалисты по брусчатке (по его словам, их 6-7 человек) живут в Черняховске. И укладка мостовой на улице Комсомольской — не первый их объект в городе.
«В этом году они сделали у нас кусочек улицы Спортивной и участок Заводской, переложив там старую брусчатку. Там тоже неплохо получилось. Конечно, нет предела совершенству, но ребята молодцы», — уточнил он.
Параллельно с ремонтом мостовой рабочие на текущий момент обустраивают тротуары из плитки, идентичной историческому покрытию, а также восстанавливают уличное освещение.
О появлении в городе спецбригады Сергей Булычев сообщал ещё в начале августа прошлого года. Однако на тот момент рабочие только проходили обучение.О том, что в Черняховске есть планы по «выращиванию» специалистов в этом направлении, в январе 2023 года «новому Калининграду» рассказывал глава управления перспективного экономического развития и поддержки малого предпринимательства администрации Андрей Быков.