Мэрия Калининграда насчитала в Центральном парке 280 аварийных деревьев

Специалисты мэрии Калининграда насчитали в Центральном парке культуры и отдыха 280 аварийных деревьев. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила в понедельник, 7 августа, в комментариях на официальной странице губернатора Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте».



«В Центральном парке около 280 аварийных деревьев, — написали сотрудники пресс-службы. — К сожалению, деревья имеют свой срок жизни в городе. Дирекция ландшафтных парков в меру своих сил и финансовых возможностей производит замещающие посадки».

Ранее, отвечая на вопросы горожан по поводу предстоящего благоустройства в парке, губернатор сообщал, что «никакой вырубки проектом не предполагается».

Напомним, что в минувшую пятницу Антон Алиханов презентовал проект благоустройства ЦПКиО, который, по словам советника по архитектуре Вячеслава Генне, должен быть реализован до августа 2024 года.

Проект благоустройства предусматривает создание променада, системы мостиков и смотровых площадок, а также площадок для отдыха от улицы Колоскова, по проспекту Мира, через кафе «Сказка» вдоль ручья до улицы Дмитрия Донского. Вход в парк со стороны улицы Дмитрия Донского также планируется реконструировать.