В конкурсе на строительство съездов с Приморского кольца победила компания «ВАД»

В открытом конкурсе на строительство очередного участка Приморского кольца победило акционерное общество «ВАД». Информация об этом содержится в документации на портале госзакупок.



На торги поступила только одна заявка, комиссия признала ее соответствующей требованиям. Контракт с компанией «ВАД» заключают на сумму начальной цены договора — 9,6 млрд рублей.

Определение подрядчика приостанавливали из-за жалоб, поступивших от компании «Авангард» и ИП Россихина В.И. В них указывалось на «противоречивые требования» к членству участников закупки в саморегулируемой организации. Заявители также сообщали, что в извещении содержится ссылка на недействующую редакцию постановления правительства. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) посчитала эти жалобы необоснованными.

В то же время ведомство обнаружило, что в техзадании неправомерно установлены требования к подрядчику о согласовании с заказчиком составов асфальтобетонных смесей. ФАС потребовала устранить это нарушение при заключении контракта.

Победителю торгов предстоит заняться строительством трех двухполосных съездов с трассы (от транспортной развязки на подъезде к Светлогорску до автодороги «Переславское — Круглово») на Янтарный и Донское. Общая протяженность дорог составляет 17,25 км. Объект необходимо построить к 10 сентября 2027 года.