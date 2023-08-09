Минздрав РФ: ожидаемая продолжительность жизни у женщин на 6 лет выше, чем у мужчин

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В России разрыв в ожидаемой продолжительности жизни между мужчинами и женщинами составляет около 6 лет. Об этом сообщил на форуме «Территория смыслов» глава Минздрава Михаил Мурашко, пишет «Интерфакс».

«В целом ожидаемая продолжительность жизни у женщин сегодня выше, отличается примерно на ... до 6 лет, по-моему, и конечно же у женщин здоровьесберегающее поведение более выражено», — уточнил Мурашко.

Он отметил, что хотя в возрасте 18 лет показатели смертности среди женщин и мужчин в России «практически одинаковые», к 30 годам разница значительно возрастает.

«Когда мы показатели смертности в том числе анализируем, то на определенных этапах в возрасте от 30 до 40-45 лет разрыв показателя смертности может составлять двукратный между мужчинами и женщинами», — подчеркнул он.

По мнению министра, не последнюю роль в ухудшении здоровья россиян играет ожирение.

«Ожирение — это не только артериальная гипертония, внешний вид, это в том числе злокачественные образования. Ожирение снижает иммунитет, в том числе локальный, и препятствует борьбе организма с злокачественными новообразованиями и создает предпосылки факторов для его развития», — пояснил он, уточнив, что за последние пять лет доля россиян, страдающих ожирением, стремительно выросла на 30%.

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