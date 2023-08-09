В Калининградской области ожидается заметное потепление к выходным

Резкое похолодание в Калининградской области продлится недолго. Уже к концу этой недели в регионе наступит заметное потепление. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Несмотря на довольно прохладную погоду (отклонение среднесуточной температуры от нормы −1...-3°C) в последние трое суток, такому температурном режиму осталось не очень долго : к концу недели через центральную часть Европы протянется гребень Азорского антициклона, вдоль западной периферии которого создастся вынос теплых воздушных масс из юга Европы и Средиземноморья, что и определит потепление в конце недели в нашем регионе. По данным климатических моделей (ECMWF, GFS) уже в субботу температура воздуха поднимется до +23...+25°C, а в воскресенье примерно до +27...+29°C», — отмечается в сообщении.

По предварительным прогнозам, потепление продолжится и в начале следующей недели: ожидается, что столбики термометров по области превысят отметку в +30°C. «Что касается осадков, то пока что существенной вероятности не наблюдается, однако термическую конвекцию с локальными грозами исключать не стоит, в данный момент прогноз является приблизительным», — уточняется в сообщении.