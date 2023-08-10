Вернулись к допандемийному уровню: спрос на туры в Калининград вырос на 15-20%

Спрос на туры в Калининград вернулся к допандемийному уровню, сообщает на своём сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР). В июле министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак сообщал о росте этого спроса в 12% по сравнению с 2022 годом. По прошествии 3,5 недель цифра выросла до значений 15-20%.

Калининградская область по-прежнему входит в ТОП-10 самых бронируемых внутренний направлений в России, отмечают в ассоциации. Спрос на туры в регион продолжает расти, несмотря на подорожание авиабилетов на 25-30% в сравнении с прошлым летом. Как сообщают туроператоры, в этом сезоне на калининградском направлении востребованы пакетные туры перелет+отель. Туристы, в основном, предпочитают тарифы без багажа.

По словам вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, Калининград «идет в плюсе» и на осенний сезон: количество бронирований на сентябрь на 15% выше, чем было год назад. Рост популярности калининградского направления эксперт связывает с всесезонностью отдыха на Русской Балтике и насыщенной экскурсионной составляющей.

Что касается традиционного дефицита мест в гостиничном фонде региона, ситуация с сентябрем-октябрем пока не такая напряжённая, как в летние месяцы.В этом году в области появилось большое количество апарт-отелей, которые пользуются спросом у туристов. Но бронировать отдых в бархатном сезоне в Зеленоградске, Светлогорске и Янтарном туроператоры всё же советуют не менее чем за месяц.