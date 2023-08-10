В России обнаружили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса EG.5

Все новости по теме: Пандемия коронавируса

В России выявили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса EG.5 или «эрис» с апреля по август. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

По данным ведомства, случаи выявлены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, республиках Бурятия и Хакасия. Они составляют 0,24% от всех случаев инфицирования в период с апреля по август 2023 года, отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что в стране этот вариант «пока не получил широкого распространения». Вместе с тем риски осложнения эпидситуации по ковиду, связанные с его распространением, существуют.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила линию «эрис» в перечень вариантов под наблюдением. По данным ВОЗ, частота выявления этого варианта в мире возросла с 6,2% до 11,6%. Как отмечает ТАСС, он распространяется в Китае, США, Великобритании, а также в отдельных странах Европы и Азии. Сейчас новый вариант обнаружили в 51 стране.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter