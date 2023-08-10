В России обнаружили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса EG.5

В России выявили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса EG.5 или «эрис» с апреля по август. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.



По данным ведомства, случаи выявлены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, республиках Бурятия и Хакасия. Они составляют 0,24% от всех случаев инфицирования в период с апреля по август 2023 года, отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что в стране этот вариант «пока не получил широкого распространения». Вместе с тем риски осложнения эпидситуации по ковиду, связанные с его распространением, существуют.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила линию «эрис» в перечень вариантов под наблюдением. По данным ВОЗ, частота выявления этого варианта в мире возросла с 6,2% до 11,6%. Как отмечает ТАСС, он распространяется в Китае, США, Великобритании, а также в отдельных странах Европы и Азии. Сейчас новый вариант обнаружили в 51 стране.