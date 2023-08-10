Глава МВД РФ заявил об увольнении пяти тысяч сотрудников в июле

Глава МВД РФ заявил об увольнении пяти тысяч сотрудников в июле
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил об увольнении пяти тысяч сотрудников из ведомства в июле этого года. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на совещание главы МВД.

Во время него личному составу были представлены начальники управлений МВД по Магаданской области и Севастополю.

«Некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволились из органов внутренних дел 5 тысяч сотрудников. Сложная ситуация», — сказал Колокольцев.

Также он отметил, что органы внутренних дел «обязаны сделать все, чтобы минимизировать эти риски». «Понимаю, что в условиях некомплекта на сотрудников ложится колоссальная нагрузка. Но это тот случай, когда сработали по принципу «Воевать надо не числом, а умением», — добавил министр.

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