Алиханов: несмотря на ЧС по засухе, урожай зерновых покроет потребность региона

Урожай зерновых и зернобобовых полностью покроет внутрирегиональную потребность, несмотря на действовавшую чрезвычайную ситуацию по засухе. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в своем Telegram-канале.



«К 10 августа сельхозпредприятия региона уже собрали 100 тысяч тонн пшеницы, 63 тысячи тонн ячменя и 40 тысяч тонн рапса. Несмотря на ЧС по засухе, урожай зерновых и зернобобовых в регионе полностью покроет внутрирегиональную потребность и даже будет профицитным», — написал Алиханов.

Глава региона привел прогноз валового сбора урожая в нынешнем году. В Калининградской области рассчитывают собрать 600 тысяч тонн зерновых и зернобобовых (87% от плана), 180 тысяч тонн масличных (96% от плана), 58 тысяч тонн овощных культур (86% от плана) и 124 тысячи тонн картофеля (выше прошлогодних показателей).