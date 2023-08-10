Алиханов: несмотря на ЧС по засухе, урожай зерновых покроет потребность региона

Все новости по теме: Сельское хозяйство

Урожай зерновых и зернобобовых полностью покроет внутрирегиональную потребность, несмотря на действовавшую чрезвычайную ситуацию по засухе. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в своем Telegram-канале.

«К 10 августа сельхозпредприятия региона уже собрали 100 тысяч тонн пшеницы, 63 тысячи тонн ячменя и 40 тысяч тонн рапса. Несмотря на ЧС по засухе, урожай зерновых и зернобобовых в регионе полностью покроет внутрирегиональную потребность и даже будет профицитным», — написал Алиханов.

Глава региона привел прогноз валового сбора урожая в нынешнем году. В Калининградской области рассчитывают собрать 600 тысяч тонн зерновых и зернобобовых (87% от плана), 180 тысяч тонн масличных (96% от плана), 58 тысяч тонн овощных культур (86% от плана) и 124 тысячи тонн картофеля (выше прошлогодних показателей).

Режим ЧС из-за засухи был введен в регионе 10 июня, его официально отменили 27 июля. Как сообщал ранее Антон Алиханов, материальный ущерб, нанесенный экстремальными погодными условиями, составил 322 млн рублей. Погибло около 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных растений.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter