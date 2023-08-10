Оргеева заявила, что поликлинику на ул. Расковой планируют открыть в 2026 году

Поликлинику Городской больницы № 2 на улице Марины Расковой в Калининграде планируют открыть после реконструкции в 2026 году. Об этом заявила депутат Госдумы Марина Оргеева в эфире ГТРК «Калининград».



«Здание будет очень красивым, но самое главное — функциональным, со всем набором необходимого медицинского оборудования, специалистов, увеличится оно в площади. Я думаю, что в 2026 году лечебное учреждение примет первых посетителей. Будет раньше — значит, замечательно», — сказала Оргеева.

По ее словам, деньги на реконструкцию заложены «на этот год и на следующие два, потому что объект очень дорогостоящий». «И мы понимаем с вами, что сегодняшнее его состояние не позволяло перейти просто к ремонту. Поэтому будут фактически внутренности все ликвидированы и появится современное медицинское учреждение», — пояснила депутат Госдумы.

При этом согласно изменениям в закон об областном бюджете, в рамках госпрограммы «Здравоохранение» на реконструкцию здания на улице Расковой предусмотрены средства не на три, а на два года: 80 млн рублей в 2023 году и 310,5 млн рублей — в 2024-м. В информации к тендеру, анонсированному на сайте областного Центра торгов, общая сумма средств на реконструкцию на 90,6 млн рублей меньше утвержденной. В частности, 78,5 млн рублей планируется направить в этом году и 221,4 млн — в следующем. В областном минздраве сообщали в июле, что руководство Городской больницы № 2 планирует провести работы в течение 2023-2024 годов.

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В Корпорации развития Калининградской области в ответ на просьбу «Нового Калининграда» пояснить расхождения в стоимости реконструкции сообщили, что правообладателем здания является Городская больница № 2. В пресс-службе областного правительства не смогли оперативно пояснить, с чем связана разница в объеме финансирования. «Новый Калининград» направил письменный запрос.