Торги на ремонт Аллеи Смелых приостановлены из-за жалобы

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Начало ремонта Аллеи Смелых откладывается. Это связано с тем, что один из потенциальных подрядчиков подал жалобу, указано в карточке объекта на сайте госзакупок. Это привело к приостановке аукциона.

Жалобу подала калининградская компания «Просперити». Претензия связана с оформлением документации заказчиком. Участник торгов обращает внимание на такой факт: из карточки закупки следует, что до конца 2023 года необходимо выполнить объем работ на сумму 127 млн рублей, однако фактически за этот срок можно только составить проект организации движения и рабочую документацию — то есть, выполнить работ на 12,7 млн рублей. Сейчас жалоба находится на стадии рассмотрения.

Реконструкция Аллеи Смелых — один из самых затянувшихся дорожных проектов Калининградской области. О необходимости ремонта улицы говорят уже более десяти лет. Это дольше, чем строительство онкоцентра или газопровода в Балтийск.

Нынешний аукцион касается реконструкции части улицы от перекрестка с ул. Карамзина до Большой Окружной длиной чуть более 1 км.



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