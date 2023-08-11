Доходы туристической отрасли региона выросли более чем на 20%

Возврат объёма турпотока к допандемийному уровню отразился на доходах отрасли. Некоторые итоги первого полугодия 2023 года подвёл в своём Telegram-канале министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

За первые шесть месяцев текущего года регион посетили 860 тыс. туристов. Пассажиропоток аэропорта Храброво превысил 1,8 млн. человек. Поездами дальнего следования перевезено более 121 тыс. человек.

Туроператоры и агентства региона заработали в первом полугодии более 930 млн рублей, что на 21,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объём платных услуг гостиниц составил 1 729,1 млн рублей. Здесь рост превысил 17% по сравнению с первым полугодием 2022 года. На 20% возрос оборот общепита, составив 13,3 млрд рублей.

«Прогнозы не сбываются, но выглядят более перспективно, чем даже мы сами предполагали, — поделился Андрей Ермак, — Но это сравнение полугодий 2022 года и 2023 года в сопоставимых цифрах, а значит показатели по итогам лета будут ещё более впечатляющими».