Застройщик отказался от эскиза жилого дома в Светлогорске, уже одобренного градсоветом (фото)

Компания-застройщик решила отказаться от уже одобренного членами градсовета эскиза фасада жилого дома в Светлогорске, потому что такой вариант не востребован у покупателей. Об этом стало известно на заседании архитектурно-градостроительного совета Калининградской области в пятницу, 11 августа.



Вопрос с выбором варианта фасада для многоквартирного дома, который должен появиться по ул. Хуторская, 1 в Светлогорске, решили рассмотреть повторно, несмотря на то, что один из двух предложенных вариантов уже был одобрен членами градсовета ранее.

«При изучении спроса потенциальных покупателей квартир, согласованный вариант фасада оказался невостребованным. Заказчиком было принято решение представить на повторное рассмотрение альтернативный вариант», — пояснил архитектор Сергей Башурин.

Новый эскиз не меняет основных параметров здания — это все еще четырехэтажный одноподъездный дом. Но в отличие от согласованного ранее проекта, фасада здания стал более «лаконичным» — исчезли глухие зеленые панели и остался только серый клинкер со стеклянными балконами.

«Объект находится не в самом центре Светлогорска, но в принципе, его архитектура вполне гармонирует с природным ландшафтом. Это достаточно часто встречающаяся региональная такая архитектура в Прибалтике, Германии, Польше и так далее. То есть архитектура обычного жилья, но тем не менее, она сделана в таком стиле минимализма», — рассказал архитектор Олег Копылов.

Третье фасадное решение для дома на Хуторской понравилось большинству членов градсовета даже больше, чем тот вариант, который они согласовали ранее — его в итоге и рекомендовали к реализации. «Наверное не зря вернулись [к вопросу]. Это как раз тот случай, когда семь раз отмерь и один раз отрежь», — отметил советник губернатора Вячеслав Генне. Он добавив, что новый эскиз ему «крайне симпатичен».

Ранее сообщалось, что в областном правительстве готовят изменения в Генплан Светлогорска. Со стороны Калининградского проспекта и ул. Хуторской сформированы территории под застройку среднеэтажными жилыми домами (от пяти до восьми этажей), общественно-деловыми зданиями, торговыми объектами и объектами социального назначения. ​​В проекте документа отмечается, что он разработан на 20 лет и предусматривает два этапа реализации: первый — 2030 год, второй — 2040 год.